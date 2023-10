Parco Verde, biglietti gratis per Napoli-Real Madrid agli studenti della scuola Morano

Ultime notizie UEFA Champions League - Stamattina il Questore di Napoli ha ricevuto la Dirigente Scolastica, professoressa Eugenia Carfora, dell’Istituto Superiore Francesco Morano del Parco Verde di Caivano per consegnare ad alcuni studenti dei biglietti, forniti dal gruppo Nefrocenter, partner nel settore medico della SSC Napoli, per assistere agli incontri casalinghi di Champions League della SSC Napoli, presso lo stadio “Diego Armando Maradona”, a partire già da stasera con la partita Napoli-Real Madrid.

L’iniziativa, promossa dalla Questura di Napoli e dal gruppo Nefrocenter – che provvederà, con un proprio autobus, anche al trasporto dei giovani studenti presso l’impianto sportivo-, si propone come scopo fondamentale la valorizzazione dello sport ed in particolare del calcio come strumento di prevenzione della dispersione scolastica, dell’educazione alla legalità nonché di socializzazione ed aggregazione sociale.