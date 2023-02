Napoli-Eintracht Francoforte, nuovi biglietti in vendita! Ecco i settori diventati disponibili | FOTO

Napoli-Eintracht Francoforte, nuovi biglietti in vendita! Come spesso è accaduto in questa stagione, dopo il momentaneo sold-out dei tagliandi per il match di UEFA Champions League in programma per il prossimo 15 marzo 2023 alle ore 21, su TicketOne sono stati messi in vendita nuovi biglietti per la partita Napoli vs Francoforte.

Biglietti Napoli Eintracht Francoforte

Per acquistare i biglietti è necessario collegarsi sul sito di TicketOne, rivenditore ufficiale SSC Napoli. Ecco i nuovi biglietti Napoli-Eintracht e i relativi prezzi:

Tribuna Posillipo (disponibilità bassa) : prezzi da 199 euro a 249 euro.

: prezzi da 199 euro a 249 euro. Tribuna Nisida (ultimi biglietti rimasti): prezzi da 119 euro a 149 euro.

Dove vedere Napoli Francoforte

