Barcellona-Napoli, biglietti annullati ai tifosi italiani: svelato il possibile motivo | VIDEO CN24

Barcellona-Napoli si giocherà questa sera alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Montjuic. La gara sarà valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, e vedrà il settore ospiti tutto esaurito con 3500 tifosi presenti. Sarebbero stati molti di più però sparsi anche negli altri settori, visto che a centinaia di tifosi napoletani è stato annullato il biglietto acquistato nei settori dedicati ai tifosi di casa, con tanto di rimborso, ricevendo come motivazione il fatto che avessero un nome e cognome italiano.

A fare chiarezza sulla vicenda, e a denunciare l'accaduto, c'ha pensato anche Carlo Santoriello, proprietario della catena di pizzerie Don Kilo a Barcellona. Nella sua fantastica location situata in Carrer de Girona che si trova in pieno centro, Carlo ha accolto in queste ore tantissimi tifosi del Napoli che hanno potuto gustare le prelibatezze della cucina campana direttamente nella città blaugrana.

Durante la giornata di oggi, il proprietario della pizzeria Don Kilo ha parlato ai nostri microfoni svelando quello che sembra essere il motivo legato all'annullamento di tutti questi biglietti ai tifosi italiani.

