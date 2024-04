Tv Play - Conte al Napoli, quotazioni in aumento! Prossimi giorni decisivi

Marco Giordano, giornalista di Tv Play, svela su Twitter alcuni dettagli in merito all'interesse del Napoli per Antonio Conte come nuovo allenatore azzurro:

"Antonio Conte è oggetto del desiderio di Francesco Calvo, Managing Director Revenue della Juventus. Cristiano Giuntoli lavora per Thiago Motta. Il forcing del Napoli è forte e diretto: Aurelio De Laurentiis vuole Conte. Il tecnico sta aspettando di capire l'evoluzione in casa Juventus per dare una risposta definitiva al patron azzurro. Prossimi giorni decisivi con le quotazioni Conte-Napoli in aumento".