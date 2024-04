Sostituto Osimhen, da Gimenez a Dovbyk! E spunta un nome nuovo: Moffi del Nizza

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis, grazie alla cessione di Osimhen, può stanziare 200 milioni per il prossimo mercato. E si cerca anche il sostituto della punta nigeriana. Oltre al nome di Jonathan David, l'edizione odierna de Il Mattino rivela gli altri attaccanti nella lista del club partenopeo:

"Evidentemente il campionato transalpino intriga e non poco il nuovo management visto che sono stati puntati i riflettori anche su Terem Moffi (25 anni) del Nizza . L'attaccante nigeriano, ironia della sorte connazionale di Osimhen, ha messo a segno finora 10 reti, quasi tutte con il sinistro (suo piede naturale, con cui ha asfaltato anche il Psg) e si presenta volentieri anche dagli undici metri. Il valore del suo cartellino si aggira sui 30 milioni di euro, ma la cifra è destinata a lievitare.

Occhi puntati anche sul 22enne Santiago Gimenez in forza al Feyernoord. Il nazionale messicano (nato a Buenos Aires) sta facendo faville in Olanda: 24 gol e sette assist in questa stagione.

Sul taccuino del Napoli è stato segnato in rosso il nome del talentuoso Artem Dovbyk, 26enne centravanti della nazionale ucraina in forza al Girona, assoluta rivelazione del campionato spagnolo grazie anche ai suoi gol (18 nella Liga). Dovbik, su cui c'erano già state molte relazioni degli scout di massima serie, aveva manifestato gradimento per il Belpaese. L'attaccante adesso è stato inserito nei file del Napoli del futuro".