RAI - Rinnovo Osimhen, distanza su stipendio e clausola con ADL: Victor chiede 10 milioni!

Calciomercato SSC Napoli - In diretta al TG Sport di Rai Due, ha parlato Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai con importanti aggiornamenti e sviluppi sul rinnovo di Victor Osimhen:

"Osimhen non è neanche in panchina ma ha un reale affaticamento muscolare, non c'entra il mercato. Ma in tribuna è assente il suo agente, Roberto Calenda. Che dopo sei incontri, l'ultimo ieri a Castel di Sangro, con De Laurentiis, ancora non riesce a definire la quadra. Quali sono i problemi?

Clausola rescissoria : De Laurentiis chiede 150 milioni di clausola per Osimhen, 100 - massimo 110 milioni per Calenda.

Stipendio: il Napoli è disposto ad arrivare al massimo ad 8 milioni, il calciatore che partiva dai 15 che gli ha offerto il PSG un mese fa, è disposto a scendere a 10 milioni di euro.

Quindi bisogna ancora riaggiornarsi, ma serpeggia grande ottimismo da parte di De Laurentiis e una discreta apertura da parte di Calenda e l'entourage di Osimhen".