SSC Napoli, la radio ufficiale - ADL può proporre il rinnovo a Gattuso! Decisione rimandata a fine stagione per il prossimo allenatore

Calciomercato Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sarri alla Roma e Spalletti al Napoli secondo le ultime notizie, ma secondo le mie fonti il Napoli è fermo e attende. De Laurentiis e la società potrebbero ancora proporre un prolungamento a Gattuso, poi starà a lui e alla società capire se ci fosse ancora la voglia di continuare insieme. Il Napoli è fermo e attende di capire se sarà Champions o no, poi a fine stagione ci saranno due strade: una che porterebbe a Fonseca e Spalletti e l’altra che porterebbe a Juric e Italiano".