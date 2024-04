Panchina Napoli, Repubblica - Avanza la candidatura di Pioli nei pensieri di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Nuovo allenatore, nei pensieri di Aurelio De Laurentiis, in attesa della decisione definitiva su Antonio Conte, si fa largo - come scrive l'edizione odierna di Repubblica - il nome di Stefano Pioli, in odore di esonero del Milan a fine stagione:

"Il clima è teso, nessuno ha il posto assicurato e con l’intero organico a disposizione dovrà conquistarsi una maglia pure Osimhen, sempre più vicino al suo addio ai colori azzurri. Il centravanti ha altre 5 partite per congedarsi da top, in attesa di trasferirsi probabilmente a PSG. Le grandi manovre per il futuro sono già iniziate e per la panchina avanza Pioli. Ma De Laurentiis non ha rinunciato all’Europa e pensa al presente. È l’ora della resa dei conti".