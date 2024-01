Osimhen alla Juve, clamoroso Matri: "Operazione alla Higuain, cosa potrebbe accadere"

Calciomercato Napoli, Alessandro Matri apre a un clamoroso scenario per quanto riguarda il futuro di Victor Osimhen il cui destino estivo è ormai segnato come annunciato anche dallo stesso Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, Osimhen alla Juve? Clamoroso Matri

Negli studi di DAZN per Tutti Bravi dal Divano, l’ex calciatore e oggi opinionista ne ha parlato così: “Osimhen in una big europea? Non escludo che vada alla Juventus. Vlahovic potrebbe essere venduto a 70 milioni se dovesse fare 20 goal a stagione e c’è Soulé da poter mettere sul mercato. Per il club bianconero, messa così, non sarebbe una spesa insostenibile e non è da escludere: la Juventus ci ha già abituato a operazioni simili, vedere Higuain”.