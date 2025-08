McTominay sfotte Mazzocchi: "Voto zero su questa cosa! La nostra amicizia nasce così..."

Ultimissime Calcio Napoli - Intervista di Scott McTominay a Il Mattino dal ritiro del Napoli di Castel di Sangro. Nel corso della lunga chiacchierata, il centrocampista scozzese ha parlato anche dell’amicizia con Pasquale Mazzocchi.

Intervista a McTominay che sfotte Mazzocchi

Nel suo primo anno a Napoli si è fatto conoscere anche per un duo iconico con Pasquale Mazzocchi.

«Il mio italiano è ancora scarso».

E l'inglese di Pasquale come va?

«Da zero in pagella (ride)».

Ci racconta come è nata la vostra amicizia?

«Pasquale è una persona super, un ragazzo fantastico. Lavora così duramente ogni singolo giorno, è umile, è quello che si dovrebbe essere sempre quando si entra su un campo da calcio. E poi è un gentleman anche fuori dal calcio. Proprio per questo per me è un piacere stare con lui».