ADL vuole vincere, svolta epoca sul monte ingaggi. Il Mattino: tra acquisti e rinnovi si andrà oltre i 100 milioni, mai così nella storia del club [GRAFICO]

Napoli calciomercato, svolta epocale monte ingaggi

Secondo l'edizione odierna de Il Mattino tra rinnovi ed i possibili colpi in entrata di James e Veretout, il club toccherebbe quota 115 milioni (dato più alto dell'era De Laurentiis). Sarebbe, al momento, il terzo monte ingaggi della massima serie. Ecco cosa scrive il quotidiano:

"Serve più qualità complessiva nella rosa, più spessore, più forza,più esperienza in certe situazioni:ne hanno parlato Ancelotti e De Laurentiis, il dialogo sfocerà nel più alto monte ingaggi della storia del Napoli. Un salary cap che andrà, per la prima volta, ben oltre i 100 milioni di euro. In quella che è una proiezione realistica,anzi, forse tesa al ribasso, calcolando nuovi arrivi e rinnovi oltre ai potenziali addii, ne vien fuori che il Napoli potrebbe spendere in ingaggi fino a 115 milioni, riscrivendo, in parte, la classifica stessa dei monte ingaggi: fino alla scorsa stagione Juventus, Milan, Intere Roma (in quest’ordine) spendevano più del Napoli per pagare ipropri tesserati"