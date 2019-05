Mario Rui-Torino, altri due club su di lui. Tuttosport: "Piace a Mazzarri: operazione da 13 mln, ostacolo ingaggio"

Calciomercato Napoli - Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, Mario Rui è un obiettivo di mercato del Torino che sta per approdare all'Europa League. I granata hanno messo nel mirino il terzino del Napoli che è sul piedi di partenza, su di lui ci sarebbe anche la concorrenza di Benfica e Sporting che vorrebbero riportarlo in Portogallo.

Mario Rui è particolarmente stimato da Walter Mazzarri che lo ha inserito tra gli elementi graditi per rinforzare la rosa. E, pur essendo l’operazione abbastanza onerosa, il margine per chiudere il discorso è concreto.

Mario Rui, legato da un contratto con il Napoli con scadenza 2022. Servirà una notevole opera di convincimento da parte di Cairo e dello stesso Mazzarri, per persuadere il lusitano al trasferimento.

Il cartellino del terzino che compirà 28 anni il prossimo 27 maggio è valutato attorno ai 13, 14 milioni di euro: cifra alta, ma che Cairo potrà mettere sul piatto.

Il discorso è simile per quanto riguarda l’ingaggio: Mario Rui riceve 2 milioni netti. Non pochi, in linea con i giocatori granata più pagati, ma comunque erogabili, dal presidente del Toro"