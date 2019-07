Lione, l'allenatore Sylvinho apre alla cessione di Fekir: "Ha difficoltà ad accettare un'altra stagione qui"

Calcio mercato Napoli le ultimissime - Sul futuro di Nabil Fekir ha parlato Sylvinho, allenatore del Lione: "Sta a lui decidere cosa fare: se dovesse restare qui da noi non potremo che esserne felici. Nabil ha difficoltà ad accettare una nuova annata qui"

Fekir-Napoli le ultimissime

Fekir ed il Napoli, tutto confermato quanto anticipato in mattinata da CN24 (Fekir-Napoli, nuova idea targata Mendes: C'è già il via libera del Lione). Lo riferisce l'edizione online de L'Equipe che riferisce di un interesse molto forte da parte della SSC Napoli per il giocatore dell'OL. I primi contatti si risalgono all'inizio della settimana scorsa. Di fronte alle difficoltà per James Rodriguez, il Napoli si è fiondato sul campione del mondo francese per rafforzare il suo reparto offensivo. Il club di De Laurentiis ha iniziato a trattare Nabil Fekir, 25 anni.

Sotto contratto fino al giugno 2020 e capitano dell'Olympique Lyonnais, ha già parlato con l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti e il presidente Aurelio De Laurentiis. A lui è stata presentata anche una proposta contrattuale. Napoli dovrebbe ora impegnarsi con l'OL all'inizio della settimana per avviare la trattativa tra club. Fekir sarebbe favorevole alla pista napoletana, ma, secondo quanto riferisce L'Equipe, avrebbe anche un accordo contrattuale di massima con il Betis Siviglia. Il club andaluso ha, infatti, già formulato una proposta all'OL tra i 20 e i 25 milioni di euro.