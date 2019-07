Fekir-Napoli, nuova idea targata Mendes: l'ha preso in scuderia! C'è già il via libera del Lione, ADL aspetta il parere di Ancelotti [ESCLUSIVA]

Calcio mercato Napoli - James si o James no? E' questo il dubbio amletico che in queste settimane sta tormentando i tifosi del Napoli. Qualcuno ha provato a fare il furbo illudendo tutti con date, aerei e scrivendo di una trattativa già chiusa (nel calciomercato lo è quando c'è la triplice volontà) a marzo. Il colombiano, al di là delle voci di popolo ed incaute del web, resta sicuramente il primo nome della lista di Carlo Ancelotti. Il presidente De Laurentiis vuole prendere James, ma soltanto alle proprie condizioni. Ci riuscirà? La speranza di tutti è sì. Un ruolo chiave è quello di Jorge Mendes che al contempo però ha proposto un altro calciatore a Giuntoli: Nabil Fekir del Lione.

Nabil Fekir

NABIL FEKIR-NAPOLI: LA SITUAZIONE

Fekir è approdato da poco alla scuderia di Jorge Mendes. Fino a qualche mese fa, la famiglia curava i suoi interessi con a capo papà Mohamed. In precedenza c'è stata una battaglia legale tra il talento in forza al Lione ed l'ex agente Jean Pierre Bernés che in pratica chiuse il trasferimento al Liverpool salvo poi saltare tutto proprio per la rottura con Fekir. Ed il Napoli? Jorge Mendes non vuole inimicarsi De Laurentiis e farà l'impossibile per James, ma al contempo ha fatto presente che c'è Fekir che potrebbe fare al caso degli azzurri. Il nazionale francese può giocare trequartista, largo a destra ed anche falso nueve. E' sicuramente uno dei migliori calciatori della Ligue 1. Il Lione ha già messo in conto la cessione perchè Fekir ha un contratto fino al 2020, il prezzo si aggira intorno ai 20 milioni. Fekir vuole giocare la Champions (nell'ultima edizione ha fatto 3 gol e 2 assist) o l'Europa League ed ha messo in stand-by un'importante offerta del Betis. Il Napoli sta valutando in queste ore se approfondire il discorso con Mendes. Molto dipenderà anche dal parere di Ancelotti.

RIPRODUZIONE RISERVATA