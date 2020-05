Inter, il ds Ausilio: "Icardi vuole restare al PSG. L'opzione scade domenica, ma poi ci sono i rapporti"

Calciomercato Serie A - "La squadra ha ripreso a lavorare. Tante telefonate, tante chat. E' difficile in questo momento portare avanti delle negoziazioni e siamo tutti un po' in attesa". A parlare è Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky'. Sul futuro di Mauro Icardi, il ds nerazzurro s'è così espresso.

Icardi

Calciomercato Inter, Ausilio sul futuro di Icardi

"C'è una opzione che scade domenica. Con Leo ci sentiamo, è un amico ma proprio perché è un amico è un lamentoso da sempre. Stiamo cercando di capire la soluzione migliore, c'è una cifra un po' condizionata da tutto ciò che è accaduto. Da qui a domenica vedremo. C'è la cifra di 70 milioni di euro indicata nell'opzione, la disponibilità a parlare visti anche gli ottimi rapporti col PSG c'è. Vogliamo trovare la soluzione migliore anche perché il ragazzo è felice di restare lì".

L'accordo di Icardi col PSG vale fino a domenica. Se si supera quella data bisogna poi ripartire da zero?

"Questo non lo so. E' vero che quell'accordo dura fino a domenica, ma poi ci sono i rapporti. Voglio immaginare che in questo periodo il PSG abbia avuto contatti col ragazzo e immaginato una ipotesi di quel tipo".