Icardi-Napoli, approccio con Wanda! Gazzetta: offerti oltre 7mln di ingaggio, De Laurentiis si prepara a sferrare l’attacco e ha un alleato

Ultimissime calcio Napoli - Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli non sta con le mani in mano e oltre a dedicarsi alle cessioni sonda il terreno che può aprire lo spiraglio per arrivare all'attaccante dell'Inter Mauro Icardi. Lo annuncia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi su Icardi