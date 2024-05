Gudmundsson-Napoli, Il Mattino: accelerata per battere la concorrenza dell'Inter, le ultime

Calciomercato SSC Napoli - In attesa del nuovo allenatore, il club di De Laurentiis prova a bruciare la concorrenza e anticipare le mosse di mercato delle rivali. In questo contesto, si configura il pressing su Albert Gudmundsson, talento del Genoa già cercato la scorsa estate, quando alla fine il Napoli puntò su Lindstrom.

E adesso il Napoli torna alla carica per Gudmundsson, ne parla l'edizione odierna de Il Mattino:

"Intanto, si prova ad accelerare e superare in corsa l'Inter per arrivare ad Albert Gudmundsson del Genoa. L'attaccante islandese sarebbe un autentico jolly nella rosa del Napoli, capace di essere polivalente tra rotazioni e posizioni a centrocampo come anche in attacco. Il giocatore quest'anno è letteralmente esploso all'ombra della Lanterna sotto la guida di Gilardino: per lui 14 gol e tre assist con il Grifone. L'impressione è che Gudmundsson, che ha ancora tre anni di contratto con il Genoa, farà comunque le valigie. E chissà che non programmi il navigatore in direzione Napoli".