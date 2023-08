Dalla Germania: Demme all'Herta Berlino per meno di 1 milione! Ma adesso mancano i soldi

Calciomercato Napoli, quale sarà il futuro di Diego Demme? Il centrocampista del Napoli sembra ormai ai margini della rosa e con l'arrivo di Gabri Veiga il reparto sarà sempre più affollato e Demme potrebbe essere relegato in panchina anche quest'anno. Ragion per cui il Napoli lo ha messo in lista sbarchi e su di lui si è fiondato l'Herta Berlino, club di Bundesliga.

Demme all'Herta Berlino

Dalla Germania arrivano nuovi aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli ed Herta Berlino. Il quotidiano berlinese "Berliner Kurier" fa notare come il club tedesco stia vivendo una vera e propria emergenza a centrocampo, con cinque calciatori partiti in estate e ancora pochi rinforzi arrivati sul mercato. Demme è il principale obiettivo e con lui c'è già un accordo: il giocatore del Napoli vuole trasferirsi a Berlino per motivi familiari ed è disposto anche a rinunciare a gran parte del suo stipendio.

Secondo quanto scrive il corriere di Berlino, però, il Napoli starebbe approfittando della situazione per giocare sul prezzo. Se ad aprile la SSC Napoli chiedeva 6 milioni di euro per lasciarlo partire, adesso l'Herta Berlino è riuscito a far calare il prezzo fino a meno di 1 milione di euro. "Tuttavia - scrivono in Germania - a causa della crisi finanziaria del club, il trasferimento potrà avvenire solo dopo la cessione di Dodi Lukebakio".