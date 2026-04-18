Cosa farà a fine stagione? Arriva l'annuncio di Insigne sul futuro

È un 2026 finora magico per Lorenzo Insigne rientrato nel suo Pescara dopo aver sfiorato l’ipotesi di un ritorno alla SSC Napoli.
Dopo l’esperienza agrodolce al Toronto, l’ex capitano del Napoli è ripartito dalla Serie B dove si è mostrato grande protagonista a suon di gol, assist, giocate importanti ed energia ancora da vendere nonostante le 34 primavere.
In una posizione di classifica estremamente complicata in avvio, i Delfini hanno trovato nuova verve e speranze con l’approdo e il contributo del fantasista di Frattamaggiore: ora la salvezza non è più un totale miraggio ma una concreta possibilità al netto del penultimo posto in classifica con 32 punti.
La zona playout è -2 e quella salvezza a -4. Tant'è che è da qui che parte la promessa di Insigne per il futuro: "Se ci salviamo resto qui”, ha infatti annunciato l'attaccante al TG8.
Quindi dopo i sei mesi di biancoazzurro, l'avventura bis in Abruzzo potrebbe ancora continuare in caso di impresa con la conferma della categoria.
A quel punto, molto probabilmente, Insigne sarebbe pronto a chiudere la carriera al Pescara.
Non dovesse invece accadere, quali sarebbero gli scenari per Insigne? Le strade sarebbero due: o una nuova avventura in Italia chissà dove oppure un sorprendente ritiro per l'atleta napoletano.
Tuttavia la voglia di continuare a divertirsi dello scugnizzo e le qualità mostrate in campo fanno credere e sperare che non sia ancora arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo.
Occhi su questo rush finale di Serie B, poi si vedrà.