Cosa farà a fine stagione? Arriva l'annuncio di Insigne sul futuro

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Cosa farà a fine stagione? Arriva l'annuncio di Insigne sul futuro

Calciomercato, annuncio di Lorenzo Insigne a fine stagione

È un 2026 finora magico per Lorenzo Insigne rientrato nel suo Pescara dopo aver sfiorato l’ipotesi di un ritorno alla SSC Napoli

Dopo l’esperienza agrodolce al Toronto, l’ex capitano del Napoli è ripartito dalla Serie B dove si è mostrato grande protagonista a suon di gol, assist, giocate importanti ed energia ancora da vendere nonostante le 34 primavere

Calciomercato, l'annuncio di Insigne sul futuro 

Lorenzo Insigne al Pescara

In una posizione di classifica estremamente complicata in avvio, i Delfini hanno trovato nuova verve e speranze con l’approdo e il contributo del fantasista di Frattamaggiore: ora la salvezza non è più un totale miraggio ma una concreta possibilità al netto del penultimo posto in classifica con 32 punti

La zona playout è -2 e quella salvezza a -4. Tant'è che è da qui che parte la promessa di Insigne per il futuro: "Se ci salviamo resto qui”, ha infatti annunciato l'attaccante al TG8. 

Quindi dopo i sei mesi di biancoazzurro, l'avventura bis in Abruzzo potrebbe ancora continuare in caso di impresa con la conferma della categoria

A quel punto, molto probabilmente, Insigne sarebbe pronto a chiudere la carriera al Pescara

E se il Pescara retrocede? Nuova squadra o ritiro per Insigne? 

Non dovesse invece accadere, quali sarebbero gli scenari per Insigne? Le strade sarebbero due: o una nuova avventura in Italia chissà dove oppure un sorprendente ritiro per l'atleta napoletano.

Tuttavia la voglia di continuare a divertirsi dello scugnizzo e le qualità mostrate in campo fanno credere e sperare che non sia ancora arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo

Occhi su questo rush finale di Serie B, poi si vedrà. 

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