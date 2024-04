CorSera - Zielinski è il primo rinforzo dell'Inter campione d'Italia: completa il centrocampo di Inzaghi

Calciomercato Napoli - Ormai manca solo l'annuncio ufficiale con firme e deposito del nuovo contratto, ma Piotr Zielinski lascerà il Napoli a parametro zero. E sarà il primo rinforzo dell'Inter campione d'Italia. Il Corriere della Sera oggi in edicola scrive:

"In agenda non ci sono rivoluzioni come quella della scorsa estate, con la sala delle partenze e quella degli arrivi molto affollate e metà gruppo rinnovato. Senza contare che due pezzi grossi come Zielinski a centrocampo e Taremi in attacco sono già sicuri e sono due colpi di prima fascia, non solo perché arrivano a parametro zero, perché la forza di questa squadra è quella di avere le idee chiare e fare sempre innesti funzionali. Il centrocampo, con Zielinski, sembra il settore più completo, mentre in attacco, con il riscatto obbligato di Arnautovic, serve un altro attaccante, come minimo. Immobile si è offerto, ma non scalda".