Keylor Navas lascia il PSG! Il portiere del Costa Rica, a un passo dal Napoli nella sessione estiva di mercato 2022-2023, ha accettato l'offerta del Nottingham Forest in Premier League. Dopo un lunghissimo tira e molla nella scorsa estate con il Napoli, l'ex Real Madrid ha accetato la corte dello storico club inglese che in questo momento però sta vivendo un momento molto modesto in Premier al 13° posto in classifica con soli 21 punti.