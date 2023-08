Clamoroso da Bergamo: l'Atalanta vuole almeno 100 milioni per cedere Koopmeiners!

Calciomercato Napoli, notizia clamorosa da Bergamo: secondo quanto riporta oggi il Corriere di Bergamo, l'Atalanta di Percassi sarebbe disposta a cedere Teun Koopmeiners al Napoli solamente per una cifra record a tre cifre!

Significa che il Napoli dovrà mettere sul piatto almeno 100 milioni di euro per il centrocampista olandese fresco di rinnovo, che l'Atalanta ritiene semplicemente incedibile questa estate. Anche La Repubblica conferma in parte questa versione, chiarendo che nemmeno 40 milioni di euro basteranno a convincere il club lombardo a privarsi di Koopmeiners, anche perché la società nerazzurra non ha affatto gradito i contatti tra il giocatore e il club partenopeo.