Chi è Strand Larsen che piace al Napoli: età, ruolo e vautazione. Ha già giocato in Italia | FOCUS

Jorgen Strand Larsen è il nome nuovo accostato al Napoli per quanto riguarda l’attacco. Il norvegese, classe 2000, è uno dei profili più interessanti in circolazione. In Liga ha messo a segno 13 reti in 37 gare disputate. Strand Larsen rispecchia in pieno le caratteristiche tecniche della prima punta di Antonio Conte essendo 193 centimetri.

Chi è Jorgen Strand Larsen: età, ruolo e curiosità

Calciomercato Napoli - Nasce il 6 febbraio 2000 a Halden in Norvegia. Nel suo passato calcistico c’è già stata un’esperienza in Italia. Nel 2017 infatti, il Milan lo prese in prestito per farlo giocare nella Primavera allenata all’epoca da Gennaro Gattuso. Strand Larsen non fece bene segnando solo 5 reti in 30 apparizioni. Successivamente tornò in patria per giocare dal 2018 al 2020 con la maglia del Sarpsborg. L’exploit avviene con la maglia del Groningen in Eredivisie dove si consacra come una delle rivelazioni del campionato.

Jorgen è una prima punta dotata di un grande fisico, ma anche di una discreta progressione palla al piede. Ha una grande amicizia con Erling Haaland, i due si seguono anche sui social. Il loro rapporto d’amicizia è però reale tanto che il 9 del Manchester City dà sempre preziosi consigli all’amico Jorgen.

Dal punto di vista tecnico, Strand Larsen viene paragonato allo juventino Vlahovic. E’ un 9 molto forte di testa ed in grado anche di far salire la squadra. Il Celta Vigo, nell’estate del 2022, lo acquisto dal Groningen per una cifra vicina ai 12 milioni di euro.