CdM - Conte non ha ancora detto sì e attende la Premier: c'è Pioli in pole position per De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Sono giorni caldi, forse le settimane decisive con De Laurentiis che cerca il nuovo allenatore. Attende Antonio Conte ma adesso in pole c'è Stefano Pioli, secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Sono giorni in cui s’oscilla tra il presente e il futuro. Il Napoli lotta per l’Europa ad Empoli, De Laurentiis con i suoi dirigenti progetta la prossima stagione. Conte nicchia, non ha dato ancora il suo sì alla proposta del Napoli e osserva le panchine della Premier League. Il giovedì europeo, con la sconfitta del Milan, ha fornito un assist ai pensieri di De Laurentiis. Pioli ora è davanti a tutti nelle candidature ma è tutto ancora da scrivere, soprattutto il finale di campionato del Napoli".