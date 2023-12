Calciomercato Napoli, sarà derby con il Milan per due difensori centrali: inserimento dei rossoneri

Calciomercato Napoli. Sarà una sessione di gennaio molto importante per il Napoli, a caccia degli acquisti giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Mazzarri. Uno dei ruoli da coprire è quello del difensore centrale, con diversi nomi già sul taccuino degli uomini mercato partenopei.

Napoli calciomercato, duello con il Milan

Due tra i profili maggiormente attenzionati sono quelli di Clement Lenglet, centrale francese del Barcellona in prestito all'Aston Villa, e di Jakub Kiwior dell'Arsenal (ma i Gunners non aprono al prestito). Come riportato dal Corriere dello Sport, sui due difensori c'è però anche il forte interessamento del Milan: si potrebbe quindi profilare un derby italiano a gennaio.