Bild - Koulibaly al Bayern Monaco, è la prima scelta! Assalto pronto in estate

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly al Bayern Monaco! Arrivano novità di mercato importanti riguardo il calcio Napoli. La società azzurra è in lotta per una qualificazione alla prossima Champions League, ma non sarà facile. Inoltre, a prescindere dalla qualificazione in Champions, il Napoli ha intenzione di ripartire con un nuovo progetto e abbassare il tetto ingaggi, dunque via alle grandi cessioni, come nel caso di Koulibaly. Il difensore senegalese piace molto al Bayern Monaco e ora arrivano conferme anche dalla Germania.

Kalidou Koulibaly

LEGGI ANCHE >>> Napoli, caso Mario Rui-Gattuso: le parole dell'agente

Calciomercato Napoli, Koulibaly al Bayern Monaco

Arriva una conferma molto importante dalla Germania, dove il noto quotidiano tedesco Bild, annuncia che Kalidou Koulibaly è la prima scelta per il Bayern Monaco che in estate dovrà sostituire Alaba e Boateng. Il Bayern Monaco sul serio per Kalidou Koulibaly, tanto che ha già pronto l'assalto che farà partire in estate per il difensore del Napoli che è ormai in cima alla lista degli obiettivi per il prossimo mercato. Il calciatore è in scadenza 2023 con il Napoli che pare intenzionato a cederlo il prossimo mercato per alleggerire il tetto ingaggi.