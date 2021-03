Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mario Rui non è stato mandato via dal campo. Non è stato cacciato e solo Gattuso e Mario Rui sanno il motivo della sua uscita dall’allenamento anticipata di 10 minuti. Non c’è stato neanche un battibecco con un ragazzo della Primavera. Oggi si è allenato normalmente”