Bild - Ecco perchè il Lipsia ha deciso di puntare su Elmas: spunta la data del primo allenamento

Calciomercato Napoli. Eljif Elmas è ad un passo dal dire addio al Napoli: il centrocampista macedone, come annunciato anche da De Laurentiis, sarà a breve un nuovo giocatore del Lipsia.

Elmas-Lipsia, il retroscena dalla Germania

Di Elmas ne ha parlato il noto quotidiano Bild, annunciando che la speranza del Lipsia è quella di averlo in ritiro già per il 2 gennaio. Ecco quanto scritto dai colleghi tedeschi sull'ormai ex centrocampista del Napoli:

Ciò che rende Elmas così interessante è che, nonostante la sua età relativamente giovane, il giocatore ha già molta esperienza. Inoltre, non dovrebbe solo essere bravo e veloce in termini di gioco, ma anche convincere in termini di carattere. Si dice che abbia qualità simili a Forsberg, soprattutto nel dribbling e nelle situazioni di uno contro uno. Pertanto, Elmas si adatterebbe perfettamente al sistema 4-2-2-2 del Lipsia.