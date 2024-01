Barak-Napoli, pista non tramontata! Commisso spinge per cessione a titolo definitivo: la risposta del club azzurro

Mercato Napoli. Un difensore centrale ed un centrocampista, sono questi gli ultimi due obiettivi di calciomercato invernale del Napoli di De Laurentiis.

Della trattativa Napoli-Fiorentina per Barak ne ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino:

Il Napoli tiene ancora in piedi anche l’operazione Barak. Commisso intende monetizzare e spinge per la cessione a titolo definitivo del giocatore (valutato circa sei milioni di euro) che il ds del Napoli Mauro Meluso ha avuto ai tempi del Lecce. Il club azzurro, invece, proponeva un prestito con diritto di riscatto e soltanto negli ultimi incontri aveva aperto all’ipotesi di un obbligo di riscatto (fissato a 5 milioni di euro). Neppure l’incontro de visu tra le parti a Riad, in occasione della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, ha portato alla fumata bianca.