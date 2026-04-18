"Abbiamo una notizia". Panchina Napoli, dalla Francia sorpresa Conceição

Clamoroso dalla Francia: Sérgio Conceição possibile nome per la panchina del Napoli. Col futuro di Antonio Conte tutto da definire, il tecnico portoghese sarebbe rientrato nella lista dei tecnici nel mirino della SSC Napoli in caso di cambio nonostante il contratto in essere con l’attuale allenatore.

Nuovo allenatore Napoli, spunta Conceição dalla Francia

Sérgio Conceição monitorato dalla SSC Napoli?

L’annuncio arriva da Footmercato. Secondo quanto si apprende, l’ex Milan - nonostante le difficoltà in Arabia Sudita alla guida dell’Al-Ittihad - ha ancora mercato in Europa e appunto anche la società partenopea ci starebbe pensando.

Tuttavia non ci sarebbe solo il club di Aurelio De Laurentiis in Italia, ma anche la Lazio di Claudio Lotito che potrebbe salutare Maurizio Sarri dopo questa stagione.

Simbolo del Porto in una gestione andata dal 2017 al 2024, in Portogallo ha costruito una squadra vincente, di qualità e con una chiara identità di gioco che si è tolta soddisfazioni anche in ambito europeo.

L'esperienza a Milano, tuttavia, è andata meno bene partendo con la vittoria della Supercoppa pochi giorni dopo il suo approdo ma con l'addio a fine stagione per risultati insoddisfacenti e problemi con uno spogliatoio in subbuglio da inizio stagione già con altri allenatori.

Panchina Napoli, Sérgio Conceição nome concreto?

Al netto della notizia transalpina, c'è da chiedersi quanto possa essere davvero concreta tale ipotesi come eventuale sostituto di Conte.

Il portoghese già in passato è stato accostato alla SSC Napoli ma a oggi potrebbe sembrare un salto nel nuovo in stile Rudi Garcia che, come il lusitano, arrivava proprio da un'esperienza in Medio Oriente.

Tale precedente potrebbe spingere De Laurentiis a fare altre scelte più sicure alla fine, qualora Conte dovesse davvero salutare.