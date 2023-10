DIRETTA - Youth League, Napoli-Real Madrid 0-4 (21' rig, 62' Gonzalo, 37' Angel, 40' De Llanos): poker per i blancos

62' - GOL Real Madrid, Gonzalo lanciato a rete vince un rimpallo con Turi, insaccando a porta vuota.

60′ - Sostituzione Napoli: fuori D’Angelo, dentro Stasi; sostituzioni anche per il Real Madrid: fuori Chema e De Llanos, dentro Perea e Daniel Yanez.

57' - Prima occasione per il Napoli, Gioielli serve Malasomma in area, conclusione deviato e le braccia di Gonzalez.

55' - Occasione Real Madrid, Blancos vicinissimi al 4-0 con Fortea che riceve palla in area e ha solo Turi da battere. A tu per tu con il portiere azzurro spara a lato.

52' - Ammonizione Napoli, Gioielli.

Napoli in campo con più iniziativa

49′ - Ottima chiusura di Gambardella su De Llanos in area.

Poker di sostituzioni per il Napoli, dentro Legnante, Mutanda, Malasomma, Raggioli. Fuori: De Chiara, Vilardi, Vigliotti, Russo.

INIZIA IL SCENDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46'+1 - Ammonizione Real Madrid, Angel.

45' - 3 Minuti di recupero.

40' - GOL Real Madrid, segna De Llanos da fuori area.

37' - GOL Real Madrid, Cross di Youssef, Iker Bravo la aggiusta per il colpo di testa di Angel che batte Turi.

34' - Occasione Real Madrid, destro dal limite di De Llanos, tiro forte ma centrale con Turi che para senza problemi.

Napoli in balia dell'avversario, poco possesso per gli azzurri e nessuna iniziativa pericolosa.

31' - Corner Real Madrid, colpo di testa di Ramon. a lato.

29' - Ripartenza interessante per il Napoli, nulla di fatto.

27' - Occasione Real Madrid, Blancos vicini al 2-0 con una conclusione da fuori area di Angel, palla fuori di poco.

23' - Ammonizione Napoli, Vigliotti.

21' - GOL Real Madrid, Gonzalo spiazza Turi su rigore.

20' - CALCIO DI RIGORE per il Real Madrid, fallo di Schiavio su De Llanos. In area anche il fallo di De Luca su Ramon.

17' - Altra occasione per il Real, blancos in area a tu per tu con Turi, costretto ad uscire per chiudere lo specchio.

16' - Occasione Real Madrid, bella azione degli spagnoli che trovano De Llanos, sinistro centrale e Turi para, subito dopo altro tentativo dal limite con il portiere azzurro costretta a distendersi e parare.

14' - Occasione Real Madrid, punzione dal limite battuta da Bravo, palla a lato di pochissimo.

14' - Ammonizione Napoli, Mazzone.

12' - Occasione Real Madrid, Ramon colpisce di testa su corner, palla che finisce dall'altra parte dell'area al compagno De Llanos, cross morbido e ancora Ramon di testa, palla fuori di pochissimo.

8' - Buona iniziativa del Real, Youssef si invola sulla fascia e crossa basso dal fondo, c'è la deviazione ma la palla finisce alta sulla traversa grazie alla pressione della difesa azzurra.

4' - Corner per il Real Madrid, palla in area e conclusione di Youssef, palla alta.

2' - Corner per il Napoli, respinto dalla difesa dei blancos.

1' - Possesso palla per il Real Madrid.

INIZIA LA PARITA

Diretta Napoli-Real Madrid Youth League

13.56 - Le squadre stanno scendendo in campo.

FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-3-3): 1 Turi; 2 Mazzone, 5 Gambardella, 6 De Luca, 3 Di Lauro; 7 Gioielli, 4 De Chiara, 8 Russo; 10 Schiavio, 9 Vigliotti, 11 Vilardi. All.Tedesco.

A disp. 12 Pellino, 13 Peluso, 14 Stasi, 15 Legnante, 16 Mutanda, 17 Malasomma, 18 Raggioli.

Real Madrid (4-3-3): 25 Gonzalez; 3 Youssef, 5 Manuel Serrano, 4 Ramon, 27 Fortea Tejedo; 8 Angel, 6 Chema, 28 Pol Duran; 7 Gonzalo, 9 Iker Bravo, 11 De Llanos. All.Arbeloa.

A disp. 1 Quetgias, 2 Perea, 20 Alvaro Gines, 29 Martin, 33 David Serrano, 39 Daniel Yanez, 41 Martinez Lozano. All. Arbeloa

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Turi; Mazzone, Gambardella, De Luca, Di Lauro; Gioielli, De Chiara, Russo; D’Angelo, Vigliotti, Vilardi. All. Tedesco

REAL MADRID (4-3-3): Gonzalez, Sanchez, Serrano, Ramon, Yusi; Manuel Angel, De Llanos, Palacios; Paulo Iago, Bravo, Yanez. All. Arbeloa

I convocati del Napoli

Napoli: D'Angelo, De Chiara, De Luca, Di Lauro, Gambardella, Gioielli, Legnante, Malasomma, Mazzone, Mutanda, Pellino, Peluso, Raggioli, Russo, Stasi, Turi, Vigliotti, Vilardi.

Notizie Calcio Napoli Nella giornata di Napoli-Real Madrid, secondo turno del gruppo C di Champions League, si sfidano anche la primavera di Tedesco e il vivaio di Arbeloa. La gara, in programma al Piccolo di Cercola alle ore 14, sarà decisiva per le sorti della formazione partenopea, già sconfitta all'esordio europeo contro il Braga. I portoghesi sono portati in testa al gruppo C insieme al Real Madrid. Napoli utlimo insieme all'Union Berlin