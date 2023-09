Notizie Calcio Napoli - Braga-Napoli, appuntamento in Europa non solo per la prima squadra ma anche per la Primavera con la Youth League. Designato, a tal proposito, la terna arbitrale per il match in programma mercoledì alle 15.00.

Arbitro: Amine Kourgheli BLR

Primo assistente: Juryj Chom?anka BLR

Secondo assistente: Viktar Hiecika? BLR

Quarto ufficiale João Pedro da Costa Teixeira Afonso

VAR: Hayri Cavusoglu