Notizie Calcio Napoli - Sono ufficialmente in vendita a questa mattina nelle biglietterie di Eav, holding ferroviaria dei trasporti in Campania, i biglietti ideati per la vittoria dello scudetto del Napoli.

Scudetto Napoli

Biglietti metro vittoria scudetto

In occasione della vittoria del terzo titiolo di Serie A nella storia del club partenopeo è stata creata una serie di 8 differenti titoli di viaggio, ognuno con una diversa grafica dedicata all'impresa sportiva che sta appassionando la città. Lo riporta Il Mattino.