Condò non ha dubbi: "Napoli, niente Hojlund se solo Lucca avesse segnato due gol col Sassuolo"

Rassegna Stampa  
CondoCondo

Oggi sul Corriere della Sera l'editoriale del giornalista Paolo Condò? che tra le altre cose parla anche del Napoli:

Dopo il turno inaugurale sul vagone di prima classe viaggiano in sei, le altre cinque hanno steso le gambe perché contano di durare, se non in prima almeno in business. Un’ovvietà per quanto riguarda il convincente Napoli, dove il solo Lucca deve mordersi le mani perché non ha esorcizzato lo spettro di Hojlund: avesse segnato due gol, a Conte e soprattutto a De Laurentiis sarebbe venuto il dubbio di sostituire Lukaku con lui e trovare semmai un ragazzo da mettergli alle spalle. Così invece l’aggiunta del danese è rimasta di forte attualità.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top