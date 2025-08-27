Condò non ha dubbi: "Napoli, niente Hojlund se solo Lucca avesse segnato due gol col Sassuolo"

Oggi sul Corriere della Sera l'editoriale del giornalista Paolo Condò? che tra le altre cose parla anche del Napoli:

Dopo il turno inaugurale sul vagone di prima classe viaggiano in sei, le altre cinque hanno steso le gambe perché contano di durare, se non in prima almeno in business. Un’ovvietà per quanto riguarda il convincente Napoli, dove il solo Lucca deve mordersi le mani perché non ha esorcizzato lo spettro di Hojlund: avesse segnato due gol, a Conte e soprattutto a De Laurentiis sarebbe venuto il dubbio di sostituire Lukaku con lui e trovare semmai un ragazzo da mettergli alle spalle. Così invece l’aggiunta del danese è rimasta di forte attualità.