SKY - Hojlund-Napoli, nuovi contatti col Man Utd per trovare l'intesa! Fiducia alta per Elmas

Calciomercato Napoli, ultim'ora Sky Sport: Hojlund-Napoli, nuovi contatti col Man Utd per trovare l'intesa! Aumenta la fiducia per Elijf Elmas.

Ecco cosa scrive l'esperto Gianluca Di Marzio tramite il proprio portale:

Il Napoli vuole chiudere per l’arrivo dell’attaccante Nuovi contatti nel pomeriggio tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund. L’obiettivo del Napoli è quello di raggiungere l’intesa per l’attaccante e quindi si parlerà per rendere l’obbligo di ricatto per il giocatore più sicuro o facilmente raggiungibile, in modo da accontentare i Red Devils. Aumenta comunque la fiducia per la buona riuscita della trattativa e per raggiungere un accordo forse già in giornata. Intanto, non è in discussione l’affare Elmas col Lipsia, che tornerà così al Napoli dopo due stagioni.

Ecco cosa si leggeva questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport per quanto riguarda la trattativa tra Napoli e Manchester United per Hojlund:

"La trattativa per l’ingaggio di Rasmus Hojlund è entrata nella fase finale. Cruciale. Decisiva: Napoli e United hanno lavorato anche ieri senza sosta alla definizione della struttura dell’operazione e più precisamente dell’obbligo di riscatto abbinato al prestito. La storia al momento è la seguente: l’accordo con l’attaccante è totale, sia sulla portata dell’ingaggio sia sulla durata del contratto, un quinquennale con opzione sul sesto anno. Anche le cifre dell’affare sono pressoché stabilite: 5 milioni subito e successivamente altri 40. La distanza, dicevamo, è relativa alle modalità dell’obbligo: il Napoli lo propone condizionato al numero delle presenze e alla qualificazione alla prossima Champions League, mentre lo United lo vorrebbe certo o comunque molto fattibile".