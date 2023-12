Salernitana sconfitta, scatta la contestazione all'esterno dell'Arechi | VIDEO

La Salernitana di Inzaghi cade anche in casa contro il Bologna e, nonostante un secondo tempo di grande carattere, restano ultimi in classifica scatenando l'ira dei suoi tifosi. Clicca su play per guardare la contestazione all'esterno dello stadio Arechi:

