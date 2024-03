In onda sui canali Sky è saltata l'intervista a Matteo Politano. Dalle immagini si vede il presidente De Laurentiis che alquanto infastidito si rivolge alle telecamere Sky dicendo: "Politano non può parlare, abbi pazienza!". Il calciatore aveva anche messo l'auricolare e quando ormai era davanti ai microfoni, si è visto portato via dal presidente che ha rivolto le sue motivazione all'inviato di Sky.