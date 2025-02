Politano esterno sinistro a 5? Non l'ha mai fatto in carriera. E Conte oggi ha specificato che non chiederà di fare un certo tipo di cose

Il Napoli torna alla difesa a tre contro la Lazio? Considerando gli infortuni di Mathias Olivera, Leonardo Spinazzola e David Neres, l'ipotesi non è per niente peregrina. A farne le spese potrebbe essere, sulla carta, Matteo Politano che si giocherebbe un posto in attacco, al fianco di Lukaku, con Giacomo Raspadori.

In conferenza stampa, oggi, Antonio Conte ha sciolto un dubbio sulla posizione dell'esterno sinistro: se dapprima esisteva un ipotesi che vedeva in lizza lo stesso Politano e Pasquale Mazzocchi, una delle prime dichiarazioni dell'allenatore del Napoli ha dissipato il fumo attorno alla possibilità.

"Cambio modulo? Ci sono delle situazioni che non possiamo far finta di non vedere, ci sono infortuni ed è inevitabile che quando colpiscono certe zone o particolari ruoli, devi trovare una soluzione sfruttando al massimo le qualità dei calciatori che abbiamo in rosa. Non chiederò mai ad un calciatore di fare qualcosa che non fa da tanto tempo, cercheremo l'abito giusto. Ci saranno opportunità anche per chi fino ad adesso non ha avuto grandissime soddisfazioni ma ha contribuito in maniera importante. Cercheremo la soluzione migliore, non snaturando le caratteristiche dei calciatori ma esaltandoli così da avere un grande aiuto per tutta la squadra"

La frase 'Non chiederò mai ad un calciatore di fare qualcosa che non fa da tanto tempo' può essere tranquillamente accostata a Matteo Politano, che a sinistra non gioca dal campionato 2017-2018: era ancora al Sassuolo, l'ultima volta dal 1' fu il 25 febbraio 2018 contro la Lazio, ma in un 4-3-3. Volendo cercare un match da esterno sinistro in un 3-5-2, non ci sono risultati. C'è qualche minuto nel finale di Supercoppa Juventus-Napoli 2020-2021, ma era un cambio ultra-offensivo con Mario Rui. Poi un match da esterno sinistro di un centrocampo a quattro, ma dobbiamo tornare indietro di ere geologiche: era il 2012-2013, semifinale di ritorno dei playoff in Serie C tra Perugia e Pisa. In campo, nella coppia di centrocampo del Perugia che schierava Politano a sinistra, c'era l'attuale allenatore del Bologna Vincenzo Italiano.