Napoli-Udinese: il gesto di Politano per Osimhen e quella frase sussurrata | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Non è passato inosservato il gesto di Matteo Politano al gol di Victor Osimhen in Napoli-Udinese: chiede di alzare i decibel al pubblico del Maradona, prima di andare ad abbracciare il nigeriano. Che prende in braccio il numero 21 del Napoli: abbraccio e bacio a Politano, che poi prende sotto la sua ala l'attaccante numero 9 e gli sussurra qualcosa a lungo, ritornando verso la metà campo.

Si vede chiaramente da queste immagini da bordocampo: