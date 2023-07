L'assurda storia di Rudi Garcia: dalla carriera alla vita privata | VIDEO

Se la copertina vi ha fatto storcere il naso, pensate a come dev'essersi sentito Rudi Garcia quando l'ex ministro delle Comunicazioni nonché tifoso della Roma Maurizio Gasparri affermò pubblicamente: "Garcia chi? Quello che cerca di catturare Zorro?".

Da quando è stato annunciato, il nuovo allenatore dell'SSC Napoli ha sollevato critiche e discussioni. Ma quanti conoscono davvero la sua storia? Dalla Spagna alla Francia, dalla Francia all'Italia, il ritorno in patria, il viaggio in oriente e il ritorno in Europa. La sua è la storia di un bambino che come tutti voleva diventare un grande calciatore; di un adolescente che tocca il cielo giocando a pallone; di un giovane adulto che si trova costretto ad appendere le scarpette al chiodo; di un incidente spaventoso che cambia per sempre la carriera di un uomo che però, non si è mai dato per vinto.

Di cosa stiamo parlando? Mettetevi comodi e godetevi la magica storia dell'allenatore Rudi Garcia. Guarda il video su CalcioNapoli24.