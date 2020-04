Agostini sull'arrivo a Napoli: "In azzurro perchè il Parma prese Branca! Quel goal su rigore all'ultima di campionato e quel San Paolo che aspettava..."

Notizie calcio Napoli - Massimo Agostini, ex attaccante di Cesena e Napoli, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva a CalcioNapoli24.it. Eccone uno stralcio:

Due anni all’Ancona. Tanti reti in maglia rossa per poi approdare al Napoli. Era un Napoli reduce dall’epoca maradoniana. Le aspettative erano tante su di te? “Sì, due stagioni ad Ancona che mi acquistò in comproprietà e pagò subito la prima rata. Retrocedemmo subito in B e ci bloccarono il mercato per uno scandalo così la società non potette rinforzare la squadra. Accadde che l'Ancona non aveva i soldi per pagare l'altra mia rata al Parma e tornai in Emilia. Poco prima di ripartire mi chiamarono da Parma dicendomi che avrebbero fatto un regalo all'Ancona e mi cedettero in prestito, sempre a loro, ma in B. Ma io in B non volevo assolutamente starci, pensa che al ritiro mi presentai con una settimana di ritardo. Feci tutta la stagione con l'Ancona e l'anno successivo si ripropose lo stesso fatto. Non ebbero i soldi per pagare la seconda rata del mio acquisto ed il Parma mi rinnovò il contratto di due anni, ma mi dissero che stavano per prendere un attaccante. Se questo attaccante avesse detto sì al Parma io avrei potuto scegliere tra la permanenza in Emilia Romagna oppure andare al Napoli. Nell'ultimo giorno di mercato il Parma ufficializzò Branca dalla Roma, il Napoli chiamò Pastorello dicendo che mi volevano. Mi fecero firmare un biennale con opzione per il terzo anno, il presidente era Moxedano. Arrivai a Napoli di corsa anche se i miei agenti mi sconsigliarono di firmare visto che cambiò la società e la squadra non era più quella di un tempo. Altre persone mi dicevano fosse difficile vivere a Napoli, ma io sono uno che deve provare le cose per dare un giudizio, per cui dissi subito di sì”