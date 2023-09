eFootball 2024 è online: che somiglianza per Osimhen, Kvaratskhelia e Lobotka! | FOTO

eFootball™ 2024 è adesso disponibile, ed è free-to-play, lo annuncia la SSC Napoli via newsletter:

"Con la stagione ufficialmente iniziata, l’attenzione è ora su di te….. gli Azzurri! È il tuo momento di giocare, sei Pronto per l’Azione? Prova la SSC Napoli in un mondo virtuale come mai prima d’ora, eFootball™ 2024 porta aggiornamenti di squadre, kit della nuova stagione, e un nuovo gameplay. Sia che tu giochi su mobile o console, eFootball™ 2024 è disponibile per tutte le abilita ed esperienze".