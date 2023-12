"Ti chiamo fra', alla napoletana!", il prof. Siciliano scherza con Spalletti: la reazione dell'ex tecnico del Napoli | VIDEO CN24

Notizie calcio. La decisione dell’Amministrazione Manfredi accoglie le richieste pervenute da parte dei consiglieri comunali ed è motivata non solo dai meriti sportivi, ma anche per il contributo reso dal tecnico al rafforzamento dell’immagine, del prestigio e dell’identità partenopea.

Nella delibera si sottolinea il “legame viscerale con la città” e, in particolare, l’espressione “università di vita” con la quale Spalletti ha definito Napoli, riconoscendone in tal modo il massimo livello formativo nell’ambito di un percorso di affiliazione spontanea e di assorbimento dei valori culturali e sociali.

Prende parola Bruno Siciliano:

"Confesso di essere molto emozionato quando il Sindaco mi ha chiesto di partecipare e vivere questa giornata. Da tantissimi anni seguo il Napoli da vicino e vivo la partita allo stadio, da 15 anni nei Distinti. Ho vissuto già lo scudetto del Napoli e ho rivissuto questo momento dopo 33 anni come un risveglio. Qualcuno dice che lo scudetto può rappresentare una rivalsa calcistica. Spalletti è stato quell'orgoglio a legare tifosi, calciatori e cittadini con la sua passione. A fatto questa full immersion in maniera decisa, nei suoi incontri con la città ha sempre voluto trasmettere con importanza i valori ai nostri giovani. Ho percepito in maniera protettiva quello che ha voluto trasmettere a noi a Napoli dando un grande esempio nonostante le tantissime difficoltà. Lui è entrato nel cuore dei giovani calciatori cambiando la loro vita per sempre dando a tutti consapevolezza di chi sono. Spalletti ci ha insegnato calcio, ma anche l'eredità e la napoletanità con quello scudetto sul braccio. Dobbiamo dare tutto per questa città e questa squadra, perché con la lezione di Spalletti Napoli sarà una città ancora migliore".