Ritiro Italia, Meret spunta con una maschera protettiva al volto stile Osimhen | FOTO

Notizie Calcio Napoli - Sorpresa per Alex Meret che appare mascherato nel ritiro della nazionale italiana. Il portiere friulano, convocato dal Ct Roberto Mancini insieme a Gianluigi Donnarumma, Wladimiro Falcone del Lecce e Ivan Provedel della Lazio, compare sul terreno di gioco con una maschera protettiva come appare sul suo profilo Instagram in cui è ironicamente paragonato a Victor Osimhen proprio per il supporto al viso.

Meret, maschera al volto nell'allenamento dell'Italia

Non è stato ancora reso noto il motivo di tale maschera e se deriva da un problema fisico, ad esempio al setto nasale, o relativo a una speciale forma di allenamento per i portieri.