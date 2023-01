Quando Gazzetta scriveva: "Pioli, operazione rimonta sul Napoli in 5 turni". I social non perdonano

Ultimissime Calcio Napoli - “Pioli, operazione rimonta: ecco come il Milan studia la rincorsa al Napoli in 5 turni”. Impazza questo titolo Gazzetta ora sui social dopo il clamoroso, ennesimo, tonfo rossonero con il sorprendente 5-2 incassato dal Sassuolo.

Milan-Sassuolo 2-5, ma Gazzetta parlava di rimonta...

Il tecnico - si legge - pianificava una rimonta in stile Inter come lo scorso anno considerando una distanza - all’epoca, ovvero il 6 gennaio - simile allo scorso anno. Ma qualcosa è andato storto… tipo che il Napoli è ricco di certezze e non vacilla come l’Inter. I social non perdonano. Soprattutto dopo la giornata di oggi dove i rossoneri sono usciti ufficialmente dalla corsa scudetto considerando addirittura la zona Champions a rischio.