Mazzarri show, che risate: siparietto con la sedia in conferenza stampa! | VIDEO

Ultime news SSC Napoli - Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno, alla vigilia della sfida casalinga contro il Genoa, in programma sabato 17 febbraio alle ore 15:00, match valido per la venticinquesima giornata della Serie A 2023-2024.

E nel corso della conferenza stampa, Walter Mazzarri ha fatto sorridere tutti litigando con la sedia della sala stampa: "Chi l'ha messa questa sedia?", ha scherzato il tecnico. Ecco il video: