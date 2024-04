Notizie Napoli calcio. Napoli e la Georgia unite nella passione per il calcio e per Kvaratskhelia: i confini sono state abbattute dalla passione per il calcio, che ha unito questi due popoli sotto un unico colore.

A testimonianza di ciò, sui social, è spuntato un incredibile adesivo sul retro di un'auto georgiana che richiama lo scudetto vinto lo scorso anno dal Napoli. Il tutto sormonato dalla sagoma di Kvaratskhelia.