Monza-Napoli 2-4, arriva anche il commento del presidente Aurelio De Laurentiis dopo l'entusiasmante vittoria dell'U-Power.

Monza-Napoli 2-4, esulta De Laurentiis

Il patron del club partenopeo mostra la propria gioia per il risultato attraverso i propri canali social: "Abbiamo dimostrato di non meritare la classifica che abbiamo. Avanti così per le prossime sette sfide verso l’Europa!", si legge.