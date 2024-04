Salernitana-Sassuolo 2-2, è finita così in extremis grazie all’assist vincente dell’azzurro Alessandro Zanoli. Non è un caso che l’esterno di proprietà del Napoli è tra i pochi a salvarsi nelle pagelle di Tmw. L’unico, praticamente, oltre i marcatori Candreva e Maggiore. “Serve l'assist per la rete di Maggiore, il secondo in maglia granata”, si legge con voto 6 al giocatore subentrato al 46esimo.