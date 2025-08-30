Lazio, Sarri tuona: "Se questa squadra non è adatta a me, ha sbagliato chi mi ha chiamato!"

Serie A  
SarriSarri

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, Ã¨ intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro l'Hellas Verona. L'ex allenatore del Napoli ha parlato anche delle critiche ricevute sulla scarsa adattabilitÃ  di questa Lazio alle sue idee di gioco. Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

Il fatto che questa rosa non sia adatta a lei puÃ² diventare un alibi per la squadra?Â "Qual Ã¨ la caratteristica di questa squadra? Ho letto un mare di polemiche perchÃ© si giocava 4-2-3-1 e si doveva giocare 4-3-3, adesso si dice esattamente il contrario. Io ho delle caratteristiche ben definite e mi conoscono da 15 anni in tutta Europa, se questa squadra non Ã¨ adatta a me ha sbagliato chi mi ha chiamato. Ãˆ difficile che io possa cambiare".

